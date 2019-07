TCE-PR promove curso sobre obras públicas para municípios da Amop

Engenheiros, arquitetos e servidores públicos que atuam nas áreas de planejamento, licitações, contratações e fiscalizações de obras públicas participam nesta quinta-feira (25) do curso Obras Públicas – Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade, uma iniciativa da Coordenadoria de Obras Públicas do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná). O curso está sendo realizado no auditório da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) e prossegue durante o dia todo.

A capacitação aborda desde o planejamento até o recebimento da obra, passando pela elaboração do projeto básico e a fiscalização da execução pela empresa contratada. Os conteúdos estão sendo ministrados por quatro analistas de controle da Coordenadoria de Obras Públicas do TCE-PR: Augusto Surian Neto, Luiz Henrique de Barbosa Jorge, Maria José Herkenhoff Carvalho e Paulo Francisco Borsari.

Por teleconferência, o presidente do TCE-PR, conselheiro Nestor Batista, afirmou que o objetivo deste curso, e de outros que estão sendo realizados em outras cidades-pólo do Estado, é evitar problemas nas prestações de contas, e, consequentemente, prejuízos ao erário. “Os instrumentos de fiscalização estão cada vez mais aprimorados e os servidores precisam acompanhar essa evolução”, disse.

O prefeito de Jesuítas e presidente da Amop, Junior Weiller, participou da abertura do evento e, em nome dos 54 prefeitos e prefeitas da região Oeste, enalteceu a disposição do Tribunal em colaborar com a formação e qualificação de servidores, especialmente em um momento em que o domínio das novas tecnologias digitais se torna cada vez mais fundamental para o bom êxito da máquina pública.