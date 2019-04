TCE audita obras do BID

Técnicos do TCE (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) estão em Cascavel para vistoriar obras executadas com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Os três analistas de controle auditam o PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) e avaliam 186 processos de pagamento de despesas para verificar se estão de acordo com as regras, e ainda o sistema de controle interno. Foram inspecionados os serviços executados pelas empreiteiras na Avenida Tancredo Neves, no Parque Linear EcoPark Morumbi e no Centro de Convivência Intergeracional do Bairro Morumbi. Os trabalhos de campo seguem até amanhã.

Não são vistoriadas obras em andamento.

Alguns problemas nos locais auditados já foram constatados pelos moradores: rachaduras em ciclovias, grama irregular reaproveitada na Tancredo Neves e falta de paisagismo no EcoPark, onde também havia madeiras com danos.

O EcoPark Morumbi esteve envolvido ainda na polêmica da troca de materiais para execução de uma das pontes – em vez de tubos de aço foram usados tubos em concreto. Apesar do acordo na Justiça, em que o Município aceitou desconto de R$ 200 mil da empreiteira, o caso ainda é investigado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

A alteração do projeto também será avaliada pelos técnicos, que repassarão os laudos à prefeitura e ao BID.

Em setembro de 2017 Cascavel já havia recebido uma equipe que avaliou a Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Brasil e Avenida Tancredo Neves onde foram constatados que os serviços de pavimentação estavam em desacordo com a licitação. Também foram feitos apontamentos sobre problemas nos corredores de ônibus.

Em todo o Paraná

Ao todo, 12 municípios paranaenses recebem nesta semana auditorias presenciais realizadas por 15 analistas de controle. Ao longo deste ano o TCE realizará auditorias em 96 municípios paranaenses – distintos dos 303 visitados por servidores do órgão de controle entre 2016 e 2018. Assim, em quatro anos, todos os 399 municípios do Estado terão sido auditados presencialmente ao menos uma vez pelo Tribunal, aproximando a corte de contas do cidadão, financiador e usuário dos serviços públicos fiscalizados.

Reportagem: Josimar Bagatoli