Tardelli pronto para estrear no Grêmio

Líder e único invicto e já classificado para as quartas de final do Gauchão, o Grêmio deverá promover a estreia de Diego Tardelli neste sábado, dia em que recebe o São José às 19h, pela 9ª rodada. O atacante foi destaque no treino de ontem, com boa movimentação e gol durante a atividade. Agora, ele espera o retorno de Renato Gaúcho da Argentina para uma conversa. A tendência é que a conversa ocorra na manhã desta sexta, quando o grupo gremista se reapresenta depois do empate com o Rosário Central pela Libertadores. A estreia de Tardelli agora daria mais ritmo de jogo a ele antes do clássico com o Internacional, na próxima rodada.