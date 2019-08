TAÇA FPF | Foz recebe Batel por rodada atrasada

Derrotado em casa pelo Apucarana no fim de semana, o Foz do Iguaçu FC tenta se recuperar na Taça FPF novamente em casa. Em duelo adiado da 1ª rodada, o Azulão recebe o Batel de Guarapuava às 15h desta quarta-feira, no Estádio do ABC. Mulheres, crianças (até 12 anos) e idosos (acima de 60 anos) têm entrada gratuita no estádio. Foz e Batel buscam a primeira vitória na competição. Ambos têm apenas um ponto conquistado, mas o time da Fronteira atuou apenas duas vezes na Taça FPF, enquanto o Batel já realizou três jogos.