Taça Dirceu Krüger define semis, rebaixados e FC Cascavel na “D”

A última rodada da Taça Dirceu Krüger definiu, neste domingo, as semifinais da 2ª metade do Paranaense de Futebol, além do último rebaixado e do último classificado à Série D do Brasileiro 2020.

No Grupo A da 2ª Taça, o Londrina goleou o Athletico, que já havia garantido a liderança da chave, por 4 a 1, e passou à semifinal em segundo lugar. Já o Maringá venceu o Toledo por 3 a 0, mas mesmo assim não conseguiu escapar do rebaixamento, pelos demais resultados da rodada – vitória do Rio Branco sobre o Cianorte. Ainda pelo Grupo A, Foz do Iguaçu e Operário empataram por 0 a 0. O time iguaçuense já estava rebaixado.

No Grupo B, o triunfo do Rio Branco lhe garantiu vaga na semifinal da 2ª Taça, graças também à vitória do Coritiba no clássico com o Paraná Clube, por 1 a 0. O Coxa terminou em primeiro lugar na chave. Já no Clássico do Guizo, FC Cascavel e Cascavel CR empataram por 1 a 1, o que garantiu o time aurinegro na Série D do Brasileiro 2020.

Na semifinal da Taça Dirceu Krüger, os duelos são entre times da chave oposta, em jogo único. Assim, Athletico x Rio Branco definirá o primeiro finalista no sábado, às 16h, na Arena, e Coritiba x Londrina definirá o outro finalista no domingo, às 16h, no Couto Pereira.

Taça Dirceu Krüger

Grupo A

1º Athletico 12 5 4 0 1 18 7 11

2º Londrina 11 5 3 2 0 10 5 5

3º Operário 8 5 2 2 1 5 5 0

4º Foz do Iguaçu 5 5 1 2 2 2 3 -1

5º Maringá 3 5 1 0 4 4 9 -5

6º Toledo 2 5 0 2 3 5 15 -10

Grupo B

1º Coritiba 10 5 3 1 1 8 2 6

2º Rio Branco 10 5 3 1 1 4 2 2

3º Cascavel CR 7 5 2 1 2 4 6 -2

4º Paraná 6 5 2 0 3 7 6 1

5º Cianorte 6 5 2 0 3 3 8 -5

6º FC Cascavel 4 5 1 1 3 4 6 -2

5ª RODADA

Maringá 3×0 Toledo

Londrina 4×1 Athletico

Foz do Iguaçu 0x0 Operário

Coritiba 1×0 Paraná

FC Cascavel 1×1 Cascavel CR

Rio Branco 1×0 Cianorte

Classificação geral final

1º Athletico 20 11 6 2 3 23 11 12

2º Coritiba 20 11 5 5 1 17 6 11

3º Londrina 19 11 5 4 2 17 11 6

4º Operário 17 11 4 5 2 11 9 2

5º Paraná 15 11 4 3 4 14 9 5

6º FC Cascavel 15 11 4 3 4 11 9 2

7º Rio Branco 15 11 4 3 4 10 12 -2

8º Cianorte 13 11 3 4 4 4 9 -5

9º Cascavel CR 13 11 4 1 6 9 15 -6

10º Toledo 12 11 2 6 3 11 17 -6

11º Maringá 12 11 3 3 5 10 14 -4

12º Foz do Iguaçu 6 11 1 3 7 2 16 -14