Tabela do Brasileirão Série A 2019: detalhamento das rodadas 1 a 9

O campeonato mais equilibrado do mundo vai começar, e não vão faltar grandes confrontos para mexer com a galera nos estádios pelo Brasil. É o Brasileirão Série A 2019, a elite do futebol nacional, que dará seu pontapé inicial no próximo dia 27 de abril (sábado). A Diretoria de Competições da CBF divulgou nesta quarta-feira (03) o detalhamento da tabela da competição com as informações de datas, horários e locais das nove primeiras rodadas, que compreende todo o período até a pausa para a disputa da Copa América do Brasil, no dia 13 de junho.

O confronto que abrirá o Brasileirão colocará São Paulo e Botafogo frente a frente no Morumbi às 16h. Consolidados no calendário, os jogos das 11h de domingo estão mantidos para esta temporada. Já na primeira rodada, no dia 28 de abril, Grêmio e Santos fazem a primeira partida no horário que já caiu no gosto das famílias e dos fãs de futebol.

Os jogos das 20h de segunda-feira, a já conhecida “Segunda Campeã”, começam a partir da sexta rodada. O primeiro duelo do horário será entre CSA e Goiás no Rei Pelé, em Alagoas. Na tabela divulgada, alguns locais ainda estão a definir em decorrência de cessão de estádios para a realização da Copa América no Brasil.

A partir da tabela básica, divulgada após o Conselho Técnico de clubes da Série A, a TV faz a escolha dos jogos a serem distribuídos nos dias e horários usuais da competição. Os jogos do Brasileirão poderão ser acompanhados pelas seguintes emissora: TV Globo, Canal SporTV, Premiere e TNT. No documento abaixo é possível identificar onde cada jogo será transmitido.

Tabela de jogos do Brasileirão 2019