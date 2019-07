Tabaco é homenageado e a pedido da família dará nome a Portal

Uma homenagem será realizada nesta quinta-feira (18) no Cemitério Municipal de Três Barras do Paraná. O homenageado será José Ida de Lima, popularmente conhecido como Tabaco. O local passará a se chamar “Cemitério Municipal José Ida de Lima – Tabaco”.

Durante sua vida, José fez diversos trabalhos sociais no Município em prol do cemitério. Plantou flores, cuidou da iluminação, consertou muros e arrumou placas. Era dedicado e seu trabalho transparecia em cada melhoria feita no local.

Tabaco perdeu a vida em um acidente no início de maio de 2019.

A Lei 1850/19, para mudar o nome do cemitério, foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Hélio Bruning em maio, mas só neste mês serão realizadas a celebração e a reinauguração com o portal de entrada levando o nome de José.

Haverá, ainda, uma carreata. A população que não possuir veículo próprio poderá ir de ônibus, disponibilizado pelo prefeito, com saída às 13h30 do posto STOP.