Surpresa no Rio? Bangu e Vasco se encontram agora na semifinal da Taça Rio

Rio de Janeiro – Classificado em primeiro lugar na chave da Taça Rio, a frente de equipes grandes do futebol carioca como Botafogo e Flamengo, o Bangu volta a enfrentar o Vasco nesta quinta-feira, mas desta vez pela semifinal da competição, às 21h30, no Maracanã.

No último domingo, pela última rodada da fase classificatória, o Bangu venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário. Com 15 pontos em seis partidas, o Alvirrubro perdeu apenas a partida contra o Fluminense e venceu os outros cinco jogos da Taça Rio.

Com essa campanha, o Bangu garantiu vaga para as semifinais do Campeonato Carioca mesmo em caso de derrota nesta noite. De quebra, o clube carioca também conquistou uma vaga na Série D do Brasileiro 2020, objetivo principal do time desde o início do torneio.

Já para o Vasco, apenas a vitória interessa no Maracanã, pois em caso de empate o Bangu disputará o título da Taça Rio. Destaque no Cruzmaltino na temporada, Maxi López sofre com dores nas costas – teve uma inflamação detectada em exames – e deve se desfalque na semi.