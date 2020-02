Surfe: Slater vai construir maior onda artificial do mundo

Nova Iorque – Estadunidense que é o maior nome da história do surfe, a “lenda viva” Kelly Slater, de 48 anos, está planejando construir a maior onda artificial do mundo no deserto de La Quinta, na Califórnia (EUA).

O surfista 11 vezes campeão mundial se uniu à empresa de investimentos e desenvolvimento imobiliário Meriwether Companies e à Big Sky Wave Developments para lançar o projeto, que ficará em uma comunidade planejada e cujo valor da obra passa de R$ 800 milhões.

Kelly Slater tem se empenhado na última década a criar opções artificiais para a prática do surfe, o que pode ser um trunfo para o esporte, que este ano estreará em Tóquio 2020, passar a fazer parte do programa olímpico.

Com uma equipe especializada, o lendário surfista iniciou em 2006 pesquisas para desenvolver o projeto que em 2015 foi inaugurado na Califórnia mesmo, o Surf Ranch, na cidade de Lemoore. O local faz parde do Circuito mundial desde 2018 e tem Gabriel Medina como absoluto. O brasileiro bicampeão mundial venceu as duas etapas disputadas no local criado para oferecer “ondas perfeitas”.

Entretanto, no Surfe Ranch, que tem 700m por 150m, apenas um surfista pode competir por vez. Nesse novo projeto, em La Quinta, cuja construção está prevista para começar no início de 2021, com abertura em 2022, vinte e cinco surfistas poderão surfar ao mesmo tempo, sendo cinco deles na onda principal e 10 em cada uma das ondas menores que serão criadas nas extremidades. O projeto ainda depende de aprovação e deverá ocupar um terreno onde estavam previstas 750 casas e um campo de golfe.