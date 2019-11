Surdoatleta de Cascavel realiza evento para conseguir competir

Cascavel – Em busca de seguir os mesmos passos de duas conterrâneas que nesta semana voltaram da Suíça como campeãs mundiais de futsal de surdos, depois de arrecadarem recursos por meios próprios, outro cascavelense está empenhado em angariar fundos para competir. Com a maior parte do valor necessário já arrecadado, Antônio Luiz Souta, 35, realizará um evento neste sábado (23) em busca do montante restante.

Defensor dos direitos dos surdos e da acessibilidade na sociedade, Antônio foi convocado pela CBDS (Confederação Brasileira de Desportos de Surdos) como surdoatleta da seleção brasileira de xadrez para representar o Brasil no evento “2019 Winter Deaflympics”, as Surdolimpíadas de Inverno de 2019, que será de 12 a 21 de dezembro na localidade de Valtellina, em Valchiavenna, na Itália.

Entretanto, a CBDS não dispõe de recursos financeiros suficientes para custear a participação do cascavelense no evento, pois não se enquadra como Comitê Olímpico nem Comitê Paraolímpico e, por isso, não recebe financiamento governamental regular no Brasil.

Para participar da competição, o atleta precisa subsidiar as despesas necessárias, calculadas em cerca de R$ 8.827, valor esse que inclui hospedagem, alimentação, inscrição e kit uniforme, além do transporte aéreo.

Em uma “vaquinha” online, Antônio já conseguiu arrecadar R$ 5.825 por meio de 55 apoiadores. Para completar uma parte do valor que falta para custear a viagem, uma rifa será sorteada neste sábado (23), no Restaurante e Tapiocaria da Laura (Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro), que cedeu o espaço gratuitamente. O evento, chamado “Café do Tonho”, tem ingresso comercializado a R$ 20 por pessoa.

Detalhamento

Estudioso e atento para prestar contas àqueles que lhe ajudaram a realizar seu sonho, Antônio detalha a viagem. O pacote de hospedagem com alimentação tem custo de R$ 8.002,50, as taxas de inscrição custam R$ 559,50 e o kit uniforme custa R$ 265 (um apoiador já se comprometeu a pagar), o que soma o total de R$ 8.827, valor esse que é estimado, podendo variar de acordo com o câmbio do dia. As passagens aéreas, já compradas, custaram R$ 3,927, o que deixou o valor total em R$ 12.754. Até ontem (21), a vaquinha online havia arrecadado R$ 5.825, que somados aos R$ 1.361 arrecadados com a rifa e depósitos em conta somam R$ 7.186. Portanto, ainda faltam R$ 5.568 para ele pagar no dia que chegar à Itália. A conta para depósito é no Sicredi, Banco 748, Agência 0710, Conta Poupança 73507-7, em nome de Antônio Luiz Souta. Já o endereço da vaquinha online é vaka.me/724401.

Quem é Antônio?

Antônio, de 35 anos, teve paralisia infantil aos 2 meses de vida, desde então é um grande lutador. Aos 3 anos deu seus primeiros passos. Frequentou a Apae, o Acas (Associação Cascavelense de Amigos de Surdos) e a Escola Municipal Ita Sampaio até ingressar no ensino regular no Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. Superou as dificuldades e conseguiu entrar na Unioste, onde faz ciência da computação desde 2013. Ele conheceu o xadrez na escola e atualmente faz parte do Clube de Xadrez Cascavel, pelo qual conquistou inúmeras medalhas e troféus em diversas cidades do País, como em Pará de Minas (MG), onde se destacou na Surdolimpíadas do Brasil, em junho, e obteve índice para a convocação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Agora, ele será um dos três enxadristas do País que pela primeira vez terá representantes em uma Surdolimpíada de Inverno, que chega à sua 19ª edição em 2019.