Suptitz e Ortolan destacam aprendizado em 2019

Sandro Suptitz e Eduardo “Lobinho” Ortolan, dupla de Cascavel, foi uma das que se destacaram no rali de velocidade em 2019. Eles defendiam o título brasileiro na categoria RC4, mas, em função de abandonos ocasionados por quebras, terminaram a temporada em quinto lugar.

No Campeonato Gaúcho, Eduardo Ortolan foi o terceiro colocado no campeonato de navegadores, uma vez que Sandro não pôde participar de todas as etapas.

Suptitz e Ortolan destacam que a temporada foi intensa. Eles avaliam o ano como positivo, destacando o aprendizado proporcionado ao participar das duas competições mais importantes do rali brasileiro. “Acredito que foi um ano bastante trabalhoso. Tivemos algumas situações inesperadas que nos impediram de buscar algo melhor em ambas as competições. Mas valeu muito, especialmente o aprendizado de competir em dois campeonatos. Sabemos que temos um equipamento inferior a alguns adversários, mas sabemos também que ainda podemos ser muito rápidos na pista”, enfatiza Ortolan.

Já Suptitz enfatiza que começaram o ano muito bem. O objetivo era buscar o bi no Brasileiro e competir no Gaúcho, um lugar onde sempre foram bem recebidos, mas alguns problemas foram surgindo e lhes impediram de alcançar as metas. “Rali é isso, quem sabe no ano que vem possamos retornar e seguir brigando por novos desafios e objetivos”, acentua Suptitz.

“Ao findar o ano, temos que agradecer a parceria de pessoas como o Xuxa [preparador do carro VW Gol], ao Renê [Bordignon], que está sempre nos incentivando, aos nossos familiares, patrocinadores e apoiadores que estão conosco há um bom tempo, e a todo Clube Cascavel Rali por mais uma grande temporada de rali de velocidade”, enfatiza Ortolan.

Supitz e Ortolan competiram em 2019 com o patrocínio de Beux, Jangal, Auto Posto Texas, CIA Turismo, Moinho Rio Azul, Bar do Didi, Rei do Pão, Ótica Curitiba, Mizuno, Auto Escola Senna e TireShop.