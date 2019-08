Sul-Brasileiro tem as primeiras provas

O Campeonato Sul-Brasileiro de Kart terá as primeiras provas nessa sexta-feira em Londrina. A 21ª edição da competição vai até amanhã, no Kartódromo Luigi Borghesi, quando serão conhecidos os campeões de 2019. A prova tem promoção e organização da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da Fauesc (Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina) e da FGA (Federação Gaúcha de Automobilismo). A decisão do Sul-Brasileiro também será válida pela terceira etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart.

As provas das categorias da manhã serão a partir das 10h30 e vão à pista, pela ordem, as categorias Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina.

Já à tarde as provas começam às 16h e terão esta ordem: Codasur, Mirim, F-4 Sênior, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster.

Programação da sexta-feira – 30/08/19

7h Ressorteio de motores das categorias Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina

7h Abastecimento da Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina

8h às 8h07 7º treino da Graduados e Júnior

8h10 às 8h17 7º treino da Sênior A, Sênior B e Sênior B Londrina

8h20 às 8h27 7º treino da Cadete

8h30 às 8h37 7º treino da F-4 e F-4 Londrina

9h Treinos classificatórios, pela ordem, Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina

10h30 Primeira prova, pela ordem, Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina

10h40 Ressorteio de motores das categorias Codasur, Mirim, F-4 Sênior, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster

12h Abastecimento das categorias Codasur, Mirim, F-4 Sênior, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster

13h às 13h07 – 7º treino da Codasur

13h10 às 13h17 7º treino da Mirim

13h20 às 13h27 7º treino da F-4 Sênior, F-4 Super Sênior e F-4 Super Sênior Máster

13h30 às 13h37 7º treino da Júnior Menor e Novatos

13h40 às 13h47 7º treino da Super Sênior e Super Sênior Máster

14h15 Treino classificatório, pela ordem, das categorias Codasur, Mirim, F-4 Sênior, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster

16h Primeira prova, pela ordem, das categorias Codasur, Mirim, F-4 Sênior, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster