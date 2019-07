Sub-19 do FCC vê as chances diminuírem

Com duas derrotas em dois jogos nesta segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-19, a equipe do FC Cascavel agora tem que vencer ou vencer os jogos que restam para passar para a próxima fase da competição.

Na rodada de estreia perdeu para Paraná Clube por 1 a 0, em Curitiba, mas teve a chance de reabilitação ao receber no Estádio Olímpico o time do Operário de Ponta Grossa. A equipe não aproveitou a oportunidade e foi derrotada pelo mesmo placar.

A classificação do grupo segue com Coritiba na liderança, Paraná na segunda posição (ambos com quatro pontos), Operário vem na sequência com três ponto, e, por último, FC Cascavel que não pontuou.

O próximo adversário é o Coritiba neste sábado (27), às 15h, no Estádio Janguito Malucelli, em Curitiba. Se quiser continuar sonhando com uma classificação, o FC Cascavel tem que vencer.

No returno dessa fase o FC Cascavel enfrenta no dia 3 de agosto o Operário no Estádio Miró de Freitas, em Ponta Grossa.

Os dois jogos de fechamento dessa segunda fase serão nos dias 10 de agosto contra o Paraná Clube e 17 de agosto contra o Coritiba, ambos no estádio Olímpico Regional.