Sub-19: Cascavéis no mesmo ninho

As serpentes Tricolor e Aurinegra estão no mesmo grupo do Campeonato Paranaense Sub-19 que será disputado por 21 equipes a partir do dia 28 de março. A definição ocorreu em arbitral na Federação Paranaense de Futebol, que decidiu também o regulamento.

A primeira fase da competição será regionalizada com três grupos. No grupo Norte estão: Apucarana, Portuguesa Londrinense, Cambé, Londrina, Nacional de Rolândia, Rolândia EC, Maringá FC e Arapongas EC.

O grupo Litoral e Capital tem: Athletico, Andraus Brasil, Coritiba FC, Grecal , Independente, Paraná Clube e Rio Branco .

FC Cascavel e Cascavel CR estão no grupo Oeste e Sudoeste, que ainda conta com Batel de Guarapuava, Iguaçu de União da Vitória, Operário de Ponta Grossa e Prudentópolis FC.

A competição deve conhecer seu campeão dia 7 de novembro.