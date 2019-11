Stock tem etapa decisiva em Goiânia

Ao lado de Interlagos, palco da última etapa em dezembro, a pista de Goiânia será decisiva para a temporada 2019 da Stock Car – em um campeonato simbólico, já que a categoria completa 40 anos de existência. No próximo domingo, os pilotos deixarão a capital goiana já sabendo quem serão os finalistas na briga pelo título de campeão, em uma batalha que terá seu round definitivo apenas 20 dias depois no traçado paulista. Com 114 pontos ainda em disputa, o líder Daniel Serra tem 18 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Ricardo Maurício, e 24 sobre o terceiro, Thiago Camilo.

Salas na Stock Car

A equipe KTF Sports anunciou que o paulista Guilherme Salas irá participar das provas da Stock Car, domingo, em Goiânia, em um dos carros do time. Salas, que em 2019 tem sido impecável na Stock Light, é o atual líder da divisão de acesso à Stock e, a duas rodadas para o fim, aparece com 50 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado na classificação.