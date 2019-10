Stock Car em Cascavel

O Autódromo Zilmar Beux será o palco da 9ª etapa da temporada 2019 da Stock Car neste fim de semana. De 1979 para cá, foram disputadas somente 18 corridas entre longos hiatos, o maior deles de 20 anos entre 1992 e 2012.

O maior vitorioso na cidade é piloto paulista Marcos Gomes, que recebeu a bandeira quadriculada duas vezes em 2013 e outra em 2014. Na sequência estão empatados com duas vitórias o paraibano Valdeno Brito (2012 e 2015) e o paulista Rubens Barrichello (2014 e 2016).

Os três estarão em ação a partir de amanhã (17) em Cascavel, quando diversas ações sociais serão realizadas na cidade pelos pilotos da categoria. No autódromo, a programação será desenvolvida a partir de sexta-feira (18), com os treinos livres.

Já o sábado (19) está reservado para o treino classificatório e o domingo (20) para as duas corridas, às 11h e às 12h. Os ingressos para arquibancadas custam R$ 50, com meia-entrada a R$ 25.

Homenagem aos campeões e à cidade

A cidade de Cascavel, que tem sua história ligada a do automobilismo brasileiro, receberá uma homenagem especial da Stock Car nesta semana, em referência a todos os títulos de pilotos cascavelenses na categoria: Ângelo Giombelli (tricampeão da Stock Car), David Muffato (campeão da Stock Car) e Diogo Pachenki (campeão da Stock Light). No aniversário de 40 anos da Stock Car, a categoria lembra “o grande legado dos cascavelenses ao esporte”.

Piloto mais alemão do grid da Stock Car, Max Wilson, que nasceu em Hamburgo (ALE) e aos dois anos mudou-se com sua família para o Brasil, ostenta o atual recorde da categoria em Cascavel. Ele fez a melhor volta no Autódromo Zilmar Beux em 1m00s838, em 2017, ano em que fez a pole e venceu a Corrida 1 de ponta a ponta.

Stock Light

A programação de velocidade em Cascavel no fim de semana contará também com a 6ª etapa da Stock Car Light. A categoria de acesso da Stock também terá duas corridas no Autódromo Zilmar Beux, mas uma será no sábado (19) à tarde, às 15h30, e a outra no domingo (20), às 8h15.