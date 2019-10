Stock Car em Cascavel

Principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car estará em Cascavel neste fim de semana para a 9ª etapa da temporada, no Autódromo Zilmar Beux. A programação será aberta hoje (18), com os treinos livres. Já o classificatório será sábado, às 13h30, enquanto as corridas serão domingo, às 11h e às 12h02.

Um dos principais desafios dos pilotos no circuito altamente técnico de Cascavel é a Curva do Bacião, que é contornada pelos competidores perto dos 200 km/h. Ao todo, os pilotos enfrentarão no traçado de 3.058 metros sete curvas, sendo cinco para a esquerda e apenas duas para a direita, tendo, portanto, característica de ser anti-horário.

A média horária de velocidade por volta no traçado chega próxima dos 180 km/h, o que torna Cascavel a etapa mais rápida da temporada. Em relação ao tempo para percorrer o circuito, a melhor marca é de Max Wilson, com 1min00s838, em 2017.

Já o maior vencedor na cidade é Marcos Gomes, que triunfou duas vezes em 2013 e outra em 2014. “Cascavel é de longe minha pista preferida no calendário. Estou num ano de estreia na equipe e de estreia dela na categoria, então a expectativa é desenvolver bem o carro na pista, largar entre os 10 para beliscar pontos e quem sabe buscar uma vitória na Corrida 2”, diz o “Rei de Cascavel”. Na briga para ultrapassar essa marca estão Rubens Barrichello e Valdeno Brito, que venceram duas vezes cada na cidade.

Pentacampeão

Além desses nomes, o maior campeão em atividade na categoria também acelerará no Zilmar Beux. Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno já venceu em Cascavel na temporada 2016, mesmo ano em que fez a pole position no traçado. “Em Cascavel, os carros andam sempre muito próximos, então é importante conseguir um bom lugar no grid para pontuar bem nas duas provas. Cascavel tem um asfalto liso, que mistura borracha com concreto, então é uma pista que merece um cuidado todo especial, principalmente também por ter poucas áreas de escape”, diz Cacá, que é o oitavo colocado no campeonato, com 150 pontos.

Pela liderança

O líder do campeonato é Ricardo Maurício, com 245 pontos. Seu companheiro de equipe e atual campeão, Daniel Serra vem logo atrás com 239 pontos. Os dois pilotos tentam abrir distância para Thiago Camilo, que é o terceiro colocado com 221 pontos e o maior vencedor da temporada com quatro vitórias (empatado com Rubens Barrichello), além de ser o recordista de poles, com cinco no total.