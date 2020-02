STJ derruba liminar e tarifas do pedágio da Econorte voltam a subir

Jacarezinho – O ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha suspendeu a liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que havia determinado, no último dia 21, a redução de 25,77% nas tarifas do pedágio da concessionária Econorte, nas praças de Jataizinho, Sertaneja e Jacarezinho (região Norte Pioneiro). Com isso, as tarifas das três praças serão aumentadas a partir da 0h desta quinta-feira (6).

O recurso foi apresentado no âmbito de uma ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).

Noronha considerou que, como já há uma decisão anterior a essa, em outro processo, que suspendeu uma redução dos valores do pedágio na praça de Jacarezinho, a determinação de reduzir os preços nesta ação civil pública também deveria ser suspensa.