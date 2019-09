A InverseRace é mais um dos ingredientes para manter o equilíbrio na Sprint Race. As atividades oficiais da sexta etapa no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, começam na próxima sexta-feira (27), com dois treinos e as qualificatórias serão realizadas a partir das 16h. No sábado (28), as corridas terão largadas às 10h e às 12h50.