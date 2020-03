Sorteio define mandos da 3ª fase da Copa do Brasil

Rio de Janeiro – A Diretoria de Competições da CBF (Confederaçaõ Brasileira de Futebol) realizou ontem (5) o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil 2020. Em cerimônia realizada na sede da Confederação, os dez jogos tiveram definições importantes para o início da terceira fase.

Diferentemente do que aconteceu nas duas etapas anteriores, esta terá partidas de ida e volta. Os duelos estão marcados, inicialmente, para os dias 11 e 18 de março. A tabela detalhada será divulgada posteriormente. A segunda fase foi encerrada ontem à noite (ver resultados na capa do jornal).

O Paraná Clube, que já garantido vaga na terceira fase na semana passada, novamente decidirá seu futuro dentro da Vila Capanema, onde vive uma noite épica para garantir sua classificação diante do Bahia de Feira, com uma vitória de virada por 3 a 2 com os três gols marcados nos acréscimos do segundo tempo. Porém, o adversário desta vez é o Botafogo, do Rio de Janeiro. O jogo de ida será na Cidade Maravilhosa e o de volta em Curitiba.

Caso o Operário tenha avançado – jogou ontem à noite com o América-MG – também decidirá a vaga em casa contra a Ferroviária, com o jogo de ida em Araraquara (SP).

Os confrontos da 3ª fase ficaram assim (os times da direita definem a vaga em casa): Botafogo-RJ x Paraná-PR, Figueirense-SC x Fluminense-RJ, ABC-RN ou Vasco-RJ x Goiás-GO, Juventude-RS x América-RN, Atlético-GO x São José-RS, Cruzeiro-MG x CRB-AL, Ferroviária x América-MG ou Operário-PR, Brasil-RS x Brusque-SC, Ceará-CE x Lagarto-SE ou Vitória-BA e Ponte Preta-SP x Afogados-PE.