Sorteio define hoje os duelos da Libertadores

Rio de Janeiro – A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou ontem (16) os clubes e seus respectivos potes para o sorteio dos confrontos da Libertadores de 2020. A cerimônia será nesta terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da entidade.

Flamengo, Grêmio e Palmeiras ocupam Pote 1 e são os únicos brasileiros cabeças de chave da competição, ou seja, não se enfrentarão na fase de grupos. Já Santos e São Paulo estão no Pote 2 e podem cair em grupos de times como Boca Juniors, River Plate, Nacional-URU, Peñarol e Olimpia, que são os outros cabeças de chave.

O Athletico-PR está no Pote 3 do sorteio, enquanto Corinthians e Internacional estão no Pote 1 da fase preliminar da competição. Os times que entram na fase prévia também são divididos em dois potes para o sorteio dos confrontos e são divididos de acordo com a posição no ranking. No entanto, os quatro classificados entrarão no Pote 4 da fase de grupos.