Sorria: você está sendo fotografado e registrado

Começou a funcionar este mês um rigoroso sistema de segurança no Fórum Estadual de Cascavel. O detector de metais continua e agora é preciso fazer um cadastro, tirar foto e usar crachá de identificação para acessar o prédio. “É um sistema de segurança adotado no Tribunal de Justiça de Curitiba e em outras comarcas do Estado, assim como na Justiça Federal. Trata-se de um controle administrativo, que identifica quem entra no Fórum e a qual setor vai. Isso serve para garantir a segurança dos jurisdicionados e dos servidores do local”, explica a assistente da direção do Fórum, Lucinéia Martins do Nascimento.

A cozinheira Leila dos Santos fez o cadastro e disse se sentir mais segura no local: “É melhor você saber que tem um controle de quem entra. Você está aqui, no prédio, e se sente mais seguro sabendo do controle”.

O novo sistema está sendo adotado de forma simultânea em Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Maringá e Londrina.

Como funciona?

Para a realização do cadastro é necessário fornecer nome completo, RG ou CPF, endereço e telefone, e, se for advogado, o número de registro na OAB. A foto é tirada na hora. O visitante recebe então um crachá de identificação. “É um procedimento simples para controle administrativo. Você só faz o cadastro na primeira vez, depois fornece o número do documento e só informa o setor que vai acessar e isso fica registrado no nosso sistema”, explica Lucinéia.

O sistema não é ligado a outro, como o que tem registros criminais por exemplo. O usuário só recebe uma observação no cadastro caso cause algum problema dentro do Fórum, como confusão por exemplo.

Adaptação

A princípio, o registro está em fase de adaptação e informação, que deve durar em torno de 60 dias. A partir disso deve se tornar obrigatório. “Começamos os cadastros agora para fazer com calma e não causar fila ou mesmo atraso das pessoas em compromissos. Assim, quando se tornar obrigatório, muita gente já vai estar cadastrada”, ressalta Lucinéia.