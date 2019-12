Somos seres divinos; todos nós

E o mais incrível é que preciso continuamente relembrar. Todos os dias somos sequestrados por memórias e condicionamentos motivados pelo medo, pela culpa, pelo julgamento…

Agora eu sei!

EU SOU ESSÊNCIA DIVINA!

EU SOU MAESTRIA!

EU SOU CONEXÃO COM DEUS!

E também há algum tempo entendi que meu cérebro queria tomar o lugar do meu coração. E por muito tempo até tomou… mas eu despertei!!!

E decidi que de agora em diante será assim: as minhas ações são motivadas pelo coração.

E como fazer isso?

Encontrar a nossa conexão divina é fundamental para que a nossa AÇÃO SEJA MOTIVADA PELO CORAÇÃO. Relembrar quem somos. Eu sou e você é MAESTRIA.

Escolha agora encontrar a sua própria essência e também a essência divina no outro.

Olhar para nós mesmos e para as outras pessoas com toda sua humanidade e com toda a sua essência divina. Reconhecer, acolher…

Para isso ser possível é preciso ampliar o olhar, isso é importante e fundamental.

Compreender que não nos separamos de Deus quando cometemos um pecado também é fundamental.

Compreender que Deus não castiga é imprescindível.

O que acontece então se não é Deus quem castiga?

A primeira compreensão importante é que nós somos responsáveis por nossas ações. E que cada ação tem uma consequência.

Uma boa ação tem uma boa consequência. E experimentamos um resultado funcional.

Uma ação disfuncional tem uma consequência disfuncional.

Não é Deus que castiga… é que cada ação tem um resultado. Comece a assumir a sua responsabilidade e pare de ser vítima. Você não é vítima de ninguém! Nem de Deus!

Você tem ideia de como contribui para tudo o que acontece na sua vida?

Ninguém é neutro. Estamos impactando a própria realidade o tempo todo. Ou para mais ou para menos.

Se você colocar um filtro e perceber todos os seus pensamentos apenas nas últimas duas horas… o que você pensou? O que você observou? O que você julgou?

Seja corajoso! Veja, perceba, seja autêntico, assuma realmente a sua responsabilidade.

Observe profundamente. Faça mais… proponha-se a se observar durante o dia todo. SEM FILTRO!!!

A única maneira de mudar algo por fora é observar o que tem por dentro.

Percebendo nossos pensamentos e sentimentos.

Nós somos o reflexo do que temos por dentro. A maneira mais impactante de fazer mudanças é pela PRESENÇA!

E o que é presença?

Presença é estar no AQUI E AGORA! Com nossos sentidos, nosso pensamento e nosso conhecimento, tudo em sintonia.

Você precisa saber suas verdades, saber no que você acredita e ser aquilo que você acredita!!!

Ter o conhecimento é fácil. Agora, como podemos SER o CONHECIMENTO?

A partir da tomada de consciência podemos fazer novas escolhas, podemos ter novos resultados!

Aí começa o nosso “trabalho”!

E eu te digo: é DESAFIADOR!!!

E é também apaixonante…

Hoje li uma frase: “Você vai precisar conviver com você até o fim. Então comece a fazer algo digno de sua própria admiração. É bom que você seja sua melhor companhia e sua melhor inspiração!”

Comece agora!

A vida é agora!!

Cada minuto que você esperar terá que conviver com as consequências!

Tudo, absolutamente tudo, pode melhorar!!!

Pense e reflita: Como está a sua vida? O que você tem experimentado? Como está seu corpo e sua mente? Sua espiritualidade? Como está sua relação com os outros? E o seu romance? Sua prosperidade? Suas finanças?

Quando estamos finalizando um ciclo, o fim de um ano, é importante avaliar, é importante concluir o que está em aberto.

É hora de você se lembrar de quem realmente você é. E você pode e experimentar a SUA VERDADE! A SUA MAESTRIA!

Existem muitos aspectos e contextos, existem muitos recursos…

Eu tenho trabalhado em mim com algumas técnicas, ferramentas, terapias… são muitas coisas! E tenho experimentado mais liberdade.

Ho’oponopono

Constelações

Postura Sistêmica

Graciele Reimann Gatto

GRATTO Soluções

Ação motivada pelo coração ❤