Sociedade Rural do Oeste emite nota de pesar pela morte de Nei Martins

A Sociedade Rural do Oeste do Paraná emitiu nota de pesar nesta segunda-feira (30) pela morte do empresário Nei Martins, que integrava a entidade da qual já foi diretor. “Homem que não mediu esforços em prol do bem maior desta entidade! Exemplo de ser humano!”, cita a nota assinada pelo presidente da SRO, Adani Primo Triches.

Nei Martins tinha 66 anos e morreu na manhã desta segunda em decorrência da covid-19. Ele procurou atendimento de saúde no dia 19 de março relatando sintomas e passou a ser monitorado como suspeito da doença porque havia acabado de retornar dos Emirados Árabes com retorno ao Brasil no dia 14 deste mês.

Teve os primeiros sintomas no dia 18 e foi hospitalizado dia 25 em uma unidade da rede privada. A coleta do exame foi feita no dia 20 e o resultado foi divulgado no último domingo (29) pelo Lacen-PR como positivo para SARS-CoV-2. Ele estava internado em hospital privado de Cascavel.

Nei era de Ponta Grossa e tinha uma empresa em Ibema. Ele deixa esposa e filhos.