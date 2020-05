Sites do governo do Paraná saem do ar após ataque de hackers

Os sites do governo do Estado do Paraná estão fora do ar desde que sofreram invasão de hackers. Até os boletins da saúde sobre dengue e coronavírus estão sem acesso.

Mais cedo, algumas páginas exibiam a mensagem: “O conhecimento é o caminho para a liberdade. A segurança na internet é uma ilusão, você não está seguro. A firma do underground não para.

A reportagem enviou questionamentos à assessoria se o governo identificou a origem do ataque e se houve furto e/ou perda de dados, mas ainda não houve resposta.