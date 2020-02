Site da Prefeitura de Foz é invadido por hackers

O site da Prefeitura de Foz do Iguaçu foi invadido por hackers, nesta sexta-feira (28). Eles publicaram um banner onde informavam que o site havia sido “hackeado” pelo Chaos Computer Club. A reportagem é do Portal H2FOZ.

A Prefeitura divulgou nota oficial sobre o caso.

A íntegra:

A Secretaria de Tecnologia da Informação de Foz do Iguaçu informa que foi detectado um acesso de forma indevida, utilizando uma credencial de usuário e senha considerada fraca no sistema de entrada de banners do site da Prefeitura, o que possibilitou a inclusão de um banner não autorizado na manhã desta sexta-feira (28).

Trata-se de uma vulnerabilidade restrita a esta área do site, que foi rapidamente corrigida e com bloqueio de usuários e senhas fracas. Medidas preventivas de segurança contra possíveis novos ataques também foram adotadas para o site. Os demais sistemas não foram afetados e estão funcionando normalmente.