Sistema de Copas agrada pilotos

A ideia que a temporada de automobilismo de Cascavel tenha três Copas, em detrimento do Campeonato Metropolitano de Marcas, com quatro etapas, agrada pilotos. Muitos deles se manifestaram ontem nas redes sociais.

A maioria dos pilotos considera ótima a ideia de Thiago Klein, apresentada na reunião de quarta-feira da diretoria do Automóvel Clube de Cascavel com pilotos e alguns preparadores. Eles entendem que, do ponto de vista de retorno aos patrocinadores, há a possibilidade de três ostentarem o título de campeão da temporada em vez de apenas um, com o Metropolitano.

Entre os pilotos e preparadores que se manifestaram favoráveis ao sistema de Copas estão Luiz Reis, Ronaldo da Silva, Muriel Stumpf e João Paulo Naumes.