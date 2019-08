Sindilojas e Sindec fecham convenção coletiva de trabalho em clima harmonioso

Momento da assinatura da CCT com a presença do presidente do Sindilojas, Nestor Furlan, do vice-presidente do Sindec, Adilson Ruth Peppes, do presidente do Sindec, Osvaldecy Pisápio, dos diretores do Sindilojas Selvino Bigolin e Cláudio Piana e da presidente Câmara da Mulher Empresária e Gestora de Negócios, Julia Inomata