Sinalização indica rotas alternativas para quem não vai ao Show Rural

A Transitar/Cettrans criou rotas alternativas para motoristas que trafegam em direção as regiões norte, sudoeste e extremo-oeste do Paraná evitem passar pelo Trevo Cataratas na semana que acontece o Show Rural, evento que prevê cerca público de 300 mil pessoas. Por conta do evento, um dos maiores do agronegócio do Brasil, o Trevo Cataratas fica congestionado e o tráfego flui lentamente.

Nesta sexta-feira (31), a Transitar/Cettrans sinalizou as rotas alternativas que poderão ser usadas pelos motoristas que não irão ao evento agropecuário.

Para quem vem da região norte do Paraná em direção a Foz do Iguaçu, Toledo ou ao Sudoeste do estado, a opção é acessar a Rua Lagoa Ibiriapuera, no acesso em frente à distribuidora Liquigás, no Bairro Morumbi. A via é paralela à BR-369 e os motoristas poderão seguir por ela até a Rua Montenegro, depois pegar a Rua Serra da Mantiqueira para posteriormente acessar a Rua Europa em direção à BR-467. Para quem vai a Foz ou ao Sudoeste basta transitar até o Contorno Oeste.

Sentido oposto

Já os motoristas que trafegarem no sentido oposto, em direção ao norte do Paraná, deverão acessar o Contorno Oeste rumo à BR-467 até o acesso à marginal direita (Rua Pontes de Miranda) e seguir até o viaduto da Avenida Rocha Pombo. Após cruzar o viaduto, o motorista deverá acessar a marginal, do outro lado da rodovia, e posteriormente pegar a Avenida Corbélia até a Rua Ibiriapuera, que dá acesso à BR-369, rodovia que leva à região norte do Paraná.

Para quem vai pegar o trânsito pela BR-277 em direção a Curitiba, a Transitar/Cettrans e a Ecoctataratas orientam que sejam evitados os horários de pico, que são no início da manhã, das 7h às09h, e fim da tarde, das 16h às 19h.

O Show Rural Coopavel acontece de 3 a 7 de fevereiro.