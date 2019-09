Sharbel realiza sonho ao dividir pódio com Alexandre Barros

Sonho realizado. Assim o curitibano Sharbel El Haijjar definiu sua participação na quinta etapa do SuperBike Brasil, disputada no último domingo, no Autódromo Internacional de Curitiba. O piloto da equipe Tom Racing mediu forças na pista e dividiu o pódio com seu ídolo Alexandre Barros, brasileiro com maior sucesso no Mundial de Motociclismo.

Sharbel conquistou o quarto lugar na categoria 1000cc Pró e o segundo lugar na categoria Extreme. As duas categorias foram grid único. Alexandre Barros foi o segundo colocado 1000cc Pró. “Foi muito emocionante. Cheguei a não acreditar em alguns momentos que estava vivendo aquela situação. Estava no pódio, na minha cidade e ao lado do Alexandre Barros, referência para mim no motociclismo. Estas são as boas coisas que o esporte nos proporciona”, acentua Sharbel.

Sharbel estará de volta às pistas nos dias 14 e 15 deste mês, quando irá defender a liderança da categoria 1000cc na segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade. A prova será no autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, região oeste do Paraná.