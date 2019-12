Sharbel pronto para a decisão da 1000cc

Sharbel El Hajjar lidera a categoria 1000cc com 16 pontos de vantagem para o vice-líder Crédito: J. Capreti/Divulgação

O curitibano Sharbel El Hajjar, da equipe Tom Racing, está pronto para a decisão do Campeonato Paranaense de Motovelocidade. A terceira e última etapa será disputada neste sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Sharbel chega à decisão como líder da categoria 1000cc, com 56 pontos, 16 a mais que o paraguaio Leandro Buzinaro, vice-líder. Ele diz estar pronto para a decisão e segue a meta de evoluir a cada prova. “Vou à pista tendo em mente somente ser mais rápido do que nas duas etapas anterior. Assim terei condições de conquistar o título. A expectativa é de que será uma excelente prova”, frisa Sharbel.

A programação da categoria 1000cc terá treinos no sábado das 9h45 às 10h e das 11h20 às 11h35. Os treinos classificatórios serão em três sessões, das 13h40 às 13h55, das 15h15 às 15h30 e das 16h50 às 17h05. A prova será no domingo, com largada às 12h30.

Classificação da categoria 1000cc Pró após duas etapas

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Sharbel El Hajjar Curitiba 56

2º) Leandro Buzinaro Paraguai 40

3º) Eduardo Andreoli Toledo 34

4º) Diego Faustino Londrina 30

5º) Júlio Victor Cuiabá 30

6º) Thiago Winker Guarapuava 20

7º) Carlos Barcelos Porto Alegre 18

8º) Rafael Palmeri Curitiba 15