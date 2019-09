Sharbel espera ser ainda mais rápido

A segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade será para Sharbel El Hajjar superar suas marcas da etapa de abertura da temporada. A prova será disputada sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Sharbel venceu a categoria 1000cc Pró na abertura da temporada, disputada em julho, quando retornou às competições depois de um período de mais de um ano ausente. Agora mais preparado, ele diz que o importante é ser mais rápido do que na primeira etapa. “Minhas expectativas para essa etapa são muito boas. Estou mais preparado físico e tecnicamente, participei de uma etapa do SuperBike Brasil em Curitiba e pude constatar a evolução do equipamento. Tenho como meta pessoal, estar sempre mais rápido do que na etapa anterior, é uma superação pessoal”, diz Sharbel, que irá competir pela equipe Tom Racing.

A expectativa é de uma prova muito competitiva na categoria 1000cc Pró. Os principais adversários de Sharbel e também cotados à vitória são Thiago Winker, Leandro Buzinaro, Rene Ferreira e Carlos Barcelos.

Programação do sábado

7h30 às 8h – Briefing Track Day

8h às 9h – Track Day – A e B – Bateria de 15 minutos cada.

9h05 às 9h20 – Treino Livre – 250cc – 300cc – 250cc a 500cc

9h25 às 9h40 – Treino Livre – 600cc Light e 600cc Pró

9h45 às 10h – Treino Livre – 1000cc Light e 1000cc Pró

10h05 às 10h35 – Track Day – A e B – Bateria de 15 minutos cada.

10h40 às 10h55 – Treino Livre – 250cc – 300cc – 250cc a 500cc

11h às 11h15 – Treino Livre – 600cc Light e 600cc Pró

11h20 às 11h35 – Treino Livre – 1000cc Light e 1000cc Pró

11h40 às 12h10 – Track Day – A e B – Bateria de 15 minutos cada.

13h00 às 13h15 – 1º Treino Classificatório – 250cc – 300cc – 250cc a 500cc

13h20 às 13h35 – 1º Treino Classificatório – 600cc Light e 600cc Pró

13h40 às 13h55 – 1º Treino Classificatório – 1000cc Light e 1000cc Pró

14h às 14h30 – Track Day – A e B – Bateria de 15 minutos cada.

14h35 às 14h50 – 2º Treino Classificatório – 250cc – 300cc – 250cc a 500cc

14h55 às 15h10 – 2º Treino Classificatório – 600cc Light e 600cc Pró

15h15 às 15h30 – 2º Treino Classificatório – 1000cc Light e 1000cc Pró

15h35 às 16h05 – Track Day – A e B – Bateria de 15 minutos cada.

16h10 às 16h25 – 3º Treino Classificatório – 250cc – 300cc – 250cc a 500cc

16h30 às 16h45 – 3º Treino Classificatório – 600cc Light e 600cc Pró

16h50 às 17h05 – 3º Treino Classificatório – 1000cc Light e 1000cc Pró

17h30 – Briefing obrigatório a todos os pilotos.

17h10 às 17h40 – Track Day – A e B – Bateria de 15 minutos cada.

Programação do domingo

8h às 8h30 – Briefing Track Day

8h30 às 8h40 – Warm Up – 250cc – 300cc – 250cc a 500cc

8h45 às 8h55 – Warm Up – 600cc Light e 600cc Pró

9h às 9h10 – Warm Up – 1000cc Light e 1000cc Pró

9h15 às 10h30 – Track Day – A e B – Bateria de 15 minutos cada.

10h50 – Largada da prova das 250cc – 300cc – 250cc a 500cc

11h40 – Largada da prova das 600cc Light e 600cc Pró

12h30 – Largada da prova das 1000cc Light e 1000cc Pró

13h30 – Track Day até as 17h – A e B – Bateria de 15 minutos cada.