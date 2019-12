Sharbel El Hajjar retorna às pistas para ser tricampeão

Sharbel El Hajjar irá continuar no Paranaense de Motovelocidade no próximo ano Crédito: J. Capreti/Divulgação

Sharbel El Hajjar irá continuar no Paranaense de Motovelocidade no próximo ano Crédito: J. Capreti/Divulgação

Depois de ter ficado parado na temporada de 2018, Sharbel El Hajjar não poderia ter retorno melhor às pistas. Ele disputou e conquistou o título do Campeonato Paranaense de Motovelocidade, disputado em três etapas e todas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Com esse título, Sharbel se tornou tricampeão paranaense, uma vez que também venceu as temporadas de 2015 e 2017.

Sharbel conquistou o título com uma vitória e dois segundos lugares na temporada, somando 81 pontos, 21 a mais do que o paraguaio Leandro Buzinaro, que ficou com o vice-campeonato. “O retorno foi excelente. O título foi uma conquista importante, mas o que nos deixa mais contentes é que em todas as etapas fomos mais rápidos do que na anterior”, frisa.

Sharbel adianta que no próximo ano disputará o Campeonato Paranaense, quando buscará o tetracampeonato. “Vamos continuar no Paranaense. Em função dos custos, uma competição nacional só se conseguir um patrocinador”, finaliza Sharbel.

Felipe Fraga

Felipe Fraga decidiu focar 100% em sua carreira internacional em carros de turismo. O campeão da Stock Car em 2016 decidiu deixar a categoria para participar de diversas provas no exterior, com destaque para quatro corridas no WEC, entre elas as 24 Horas de Le Mans pela Porsche Project 1. Fraga também vai competir no Intercontinental GT Challenge com a Gruppem, equipe oficial AMG Mercedes. O primeiro desafio será as 24 Horas de Daytona, correndo pela equipe Riley, que representa a Mercedes-AMG. A prova será disputada dias 24 e 25 de janeiro nos Estados Unidos.

Luiz Floss

No último sábado, o gaúcho Luiz Otávio Floss (Incia/JR Materiais de Construção) encerrou mais uma temporada no automobilismo, participando da oitava e última etapa do Endurance Brasil. A competição, que tem como principal característica a disputa de provas de longa duração, teve sua rodada decisiva realizada em Curitiba (PR). Luiz Otávio Floss dividiu a pilotagem do AJR da equipe JLM Racing com Fernando Fortes, Henrique Assunção e JP Mauro e, com um carro bastante competitivo, o time obteve o quarto lugar no grid de largada para a corrida de seis horas de duração. Ele abandonou a aprova faltando uma hora para a bandeirada, com o pivô da suspensão de seu carro quebrado. Mesmo assim, terminou na terceira posição da categoria P1.