Sharbel El Hajjar representará Curitiba na quinta etapa do SKB

O curitibano Sharbel El Hajjar, da equipe Tom Racing, irá representar a Curitiba na quinta etapa do SuperBike Brasil (SKB), que será disputada neste domingo, no Autódromo Internacional de Curitiba.

Sharbel irá competir na categoria Pró Estreantes e o fato de medir forças com competidores de vários estados lhe deixa motivado para sua participação na competição nacional. Ele adianta que será uma forte preparação para a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade, marcada para os dias 14 e 15 do próximo mês, em Cascavel, quando irá defender a liderança da categoria 1000cc Pró. “Estarei correndo em casa e em uma das maiores competição do País. Vou aproveitar ao máximo, mas sempre pensando no Paranaense”, destaca Sharbel.

Copa Brasil

A 21ª edição da Copa Brasil de Kart, a ser disputada de 7 a 12 de outubro, no Kartódromo Beto Carrero Internacional, em Penha, Santa Catarina, já conta com 130 inscritos.

Cascavelenses

Akyu Myasava, na categoria Cadete, e Pedro Gurgacz, na KZ, são os cascavelenses já confirmados na Copa Brasil.

Rali dos Sertões

O Rali dos Sertões terá neste sábado a sétima e penúltima etapa. Os competidores vão de Bom Jesus (PI) a Crateús (CE). O percurso será de 941 quilômetros, dos quais 320 serão de trechos cronômetros. A 27ª edição do maior rali das Américas termina neste domingo. A oitava e última etapa será disputada de Crateús (CE) a Aquiraz (CE), na região Metropolitana de Fortaleza. A maior parte do percurso será de deslocamento. Dos 405 quilômetros, apenas 30 serão de trechos cronometrados.

Copa Truck

A Copa Truck terá neste domingo a sexta etapa da temporada em Rivera, no Uruguai. A largada será às 13h (horário de Brasília). Do Uruguai, os Brutus se deslocam para Cascavel. No dia 6 de outubro, a Capital do Oeste sedia a sétima etapa.