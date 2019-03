Sete atletas da equipe AACC Copagril são internados com virose

Sete atletas da equipe AACC Copagril/Sempre Vida/Sicredi/Marechal Cândido Rondon foram hospitalizados na manhã dessa segunda-feira (25), com sintomas de virose. Os jogadores Pixote, Bruno Petry, Xande, Biel, Jamur, Inácio e Meira foram internados para receber soro, diante da possibilidade de sofrerem desidratação. Além dos atletas, familiares dos mesmos também foram afetados. Diante do ocorrido, suspeita-se que esteja ocorrendo um surto de virose em Marechal Cândido Rondon, a exemplo do que recentemente foi identificado no município de Cascavel-PR.

Jogo de terça

Além de oferecer todo o suporte oferecido aos atletas, outra preocupação da Comissão Técnica é com o jogo marcado para esta terça-feira (26) contra o Foz Cataratas, no Ginásio Ney Braga, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense, tendo em vista que o número de desfalques seria excepcional, deixando a equipe rondonense em total desvantagem em relação à adversária.

Em razão desta situação indesejada, a Comissão Técnica da AACC Copagril terá reunião extraordinária logo mais às 16h, com a comissão do time de Foz e com representantes da FPFS (Federação Paranaense de Futebol de Salão), visando analisarem a situação e adotarem uma providência em relação ao jogo.