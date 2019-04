Sescap realiza campanha Declare Certo nesta sexta

A tradicional campanha Declare Certo!, que visa orientar gratuitamente o contribuinte sobre a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, será realizada nesta sexta-feira (12), das 9h às 17h, no Calçadão da Avenida Brasil (Travessa Padre Champagnat) Centro de Cascavel.

Nessa data, diretores do Sescap-PR, empresários do setor contábil e representantes de entidades parceiras como o Sincovel e o CRC vão trabalhar voluntariamente para auxiliar o contribuinte que estiver em dúvidas no preenchimento da declaração. “A presença de profissionais voluntários para sanar dúvidas sobre a declaração é importante para quem faz a própria declaração. Porém, para quem busca mais segurança é ideal que esse trabalho seja feito por uma empresa de contabilidade, pois, assim, eliminam-se os riscos de cair na malha fina da Receita Federal”, alerta o diretor regional do Sescap-PR, Diego Paim.

Ele esclarece que a campanha é realizada simultaneamente em dez cidades paranaenses: Curitiba, Arapongas, Maringá, Umuarama, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Pato Branco, Francisco Beltrão e Guarapuava.

Declare Certo!

O Declare Certo! é uma ação de responsabilidade social desenvolvida pelo Sescap-PR desde 2004 de forma pioneira no Paraná. Hoje está presente em mais de 50 cidades em pelo menos 20 estados brasileiros por meio dos sindicatos do sistema Fenacon.

Repasse ao FIA

Nesta campanha, os profissionais vão orientar também sobre como fazer o repasse de parte do imposto de renda (devido) ao Fundo para a Infância e Adolescência e Fundo do Idoso em níveis municipais, estaduais e nacional.

Mais informações: www.sescap-pr.org.br/declarecerto.