Servidores anunciam greve a partir do dia 25

Curitiba – O Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Estado aprovou indicativo de greve da categoria a partir do próximo dia 25. A alegação é de que o governo ainda não respondeu oficialmente à reivindicação do funcionalismo de reajuste salarial de 4,94% referente à reposição da inflação dos últimos 12 meses. Após sete rodadas de negociação, o governo não anunciou oficialmente se pretende cumprir a data-base do funcionalismo estadual, que está com os salários congelados desde 2017, e acumula perdas de 17%, segundo os sindicatos.

Contudo, na imprensa tanto o governador Ratinho Junior quanto o secretário da Fazenda, Renê Garcia, já disseram que não há margem no orçamento para reajustes salariais neste ano.

No próximo dia 14 os servidores pretendem cruzar os braços em adesão à greve nacional convocada pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência. Nessa data, o FES quer uma reunião com o governador: “Caso os servidores não tenham resposta concreta, a deliberação é por greve estadual a partir do dia 25 junho”, informou a entidade em nota, ontem.

Após a paralisação do funcionalismo dia 29 de abril, o Executivo criou uma comissão para discutir o reajuste salarial. Desde então, a comissão se reuniu sete vezes, sem que houvesse avanço nas negociações.