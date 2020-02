Serpentes fazem bonito e se preparam para a 8ª rodada

Cascavel – As equipes que representam Cascavel no Campeonato Paranaense fizeram bonito no fim de semana. Depois de um mau começo, a Serpente Tricolor deu o bote em cima do último invicto na competição, o Coritiba, no Estádio Olímpico Regional, por 3 a 2. É a segunda vitória em três partidas.

O resultado fez o time sair da zona do rebaixamento, lugar na tabela em que frequentava desde o início do campeonato, e subir para a nona colocação com sete pontos.

A vitória trouxe tranquilidade para o técnico Ageu Gonçalves, que já começa os treinamentos para o jogo contra o Athletico, no próximo sábado (22), em Curitiba, válido pela oitava rodada. “O próximo adversário é sempre o mais difícil. Vamos trabalhar nesta semana para buscar pontos na capital”, disse o treinador.

O Athletico Paranaense divulgou nessa segunda-feira (17) que vai usar o elenco principal contra o Cascavel CR. Essa será a segunda vez que o “time A” será escalado na competição estadual. A primeira vez foi na quinta rodada, contra o Paraná Clube, na Arena – empate por 1 a 1.

O jogo de sábado faz parte da preparação para a estreia na Copa Libertadores, marcada para 3 de março na Arena da Baixada.

Serpente Aurinegra

A vitória do Cascavel CR sobre o Coxa foi comemorada pelo FC Cascavel, já que o resultado manteve o time isolado na ponta da tabela com 16 pontos, dois pontos a mais que o segundo. O FC tem feito sua lição de casa e, no sábado (15), na abertura da sétima rodada, a equipe de Marcelo Caranhato arrancou o Rio Branco por 1 a 1 fora de casa.

O técnico do FC Cascavel destaca a importância do resultado fora de casa: “A equipe está de parabéns. Buscamos o resultado e conseguimos somar 16 pontos na tabela, o que é importante para a sequência da competição”.

O próximo desafio do FC Cascavel é diante da torcida. O jogo está marcado para este sábado (22), às 18h, no Estádio Olímpico Regional contra a equipe do Toledo, no Clássico da Soja.

Na zona de degola

A derrota no último sábado para o Athletico por três a zero levou o Toledo à zona de rebaixamento. A equipe toledana tem uma missão difícil: precisa vencer o líder FC Cascavel na casa do adversário. Importante lembrar que no último jogo no Olímpico o FC registrou recorde de público, com 13.443 torcedores. O jogo será às 18h do sábado.

Toledo está em 11º lugar, com apenas quatro pontos, um atrás do União Beltrão, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A sequência de jogos do até o fim do campeonato não vai ser fácil para a equipe toledana. Na antepenúltima rodada pega em casa o atual vice-líder, Coritiba, depois vai a Ponta Grossa jogar com o Operário e fecha a participação nesta fase de classificação em casa, contra o Paraná Clube.