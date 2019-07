Serpente prepara o bote

Claudinho novo ala do Cascavel Futsal

O Cascavel Futsal faz nesta sexta-feira o segundo jogo da semana pela Chave Ouro 2019. A equipe cascavelense, que empatou em casa com o Dois Vizinhos por 3 a 3 na terça-feira, já está em Paranavaí, onde enfrenta às 20h30, no Ginásio Antonio Lacerda Braga, o time da casa, lanterna da competição.

Para evitar o rebaixamento, o Paranavaí precisa de um verdadeiro milagre: vencer todas as partidas que tem pela frente. A missão é pra lá de difícil, já que até agora tem apenas uma vitória em 17 jogos.

A serpente, que nada tem a ver com a situação do adversário, quer a vitória para subir na tabela. O Cascavel tem 34 pontos e está na quarta posição. O líder é o Pato Futsal, com 38 pontos.

Reforço na ala

A serpente apresentou mais um reforço para o restante da temporada 2019. O ala Claudinho, 28 anos, que estava no MFK Prodexim da Ucrânia.