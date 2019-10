Serpente em STO

A rodada de volta das quartas de final da LNF (Liga Nacional de Futsal) será aberta nesta sexta-feira (4) com o duelo entre Magnus e Marechal, às 19h15, em Sorocaba (SP). Para o Cascavel Futsal, a decisão da vaga às quartas de final será sábado (5), em Santa Tereza do Oeste, diante do Jaraguá, às 20h30.

No único jogo desta sexta, o que definirá o primeiro time nas quartas de final de final, as equipes chegam em condições de igualdade. Na rodada de ida, em Marechal, o jogo terminou empatado por 3 a 3, graças a um gol dos visitantes a três segundos do fim. Com esse resultado, quem vencer no tempo normal em Sorocaba avançará para as quartas de final. Em caso de um novo empate, o confronto irá para a prorrogação, na qual o Magnus poderá empatar para seguir adiante na competição e enfrentar quem passar de Campo Mourão x Foz Cataratas.

Reverter o placar

Para o Cascavel Futsal, derrotado por 4 a 1 em Santa Catarina, a conta é vencer o Jaraguá no tempo normal em Santa Tereza, no Ginásio Elvira Menin, para levar a decisão da vaga à prorrogação. No tempo extra, a Serpente passará a ter a vantagem do empate para seguir adiante e enfrentar quem passar de Tubarão x Marreco, que também se enfrentam neste sábado (5) em Santa Catarina – o time de Francisco Beltrão venceu em casa por 5 a 3 na ida.

Ingressos

Os ingressos para Cascavel x Jaraguá já estão sendo vendidos antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. No dia do jogo, na bilheteria em Santa Tereza, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

História

Será a segunda vez que o Cascavel Futsal jogará no Ginásio Elvira Menin depois da reformulação, no ano passado. Na ocasião, na reinauguração da praça desportiva, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 pelo Corinthians, no dia 26 de maio de 2018, pela Liga Nacional. Quanto ao Jaraguá, o Cascavel Futsal já o venceu este ano. Foi por 2 a 1, em casa, na fase classificatória. No histórico do confronto, o Tricolor venceu duas vezes e foi derrotado em quatro oportunidades, enquanto outros dois jogos terminaram empatados.