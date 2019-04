Serpente desafia Corinthians na 1ª rodada

Invicto e com 100% de aproveitamento em jogos oficiais na temporada, com três vitórias em três jogos pela Série Ouro do Paranaense, o Cascavel Futsal estreia na Liga Futsal nesta sexta-feira em busca de manter o embalo em 2019. O desafio é contra o Corinthians, às 21h15, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo pela SporTV. Na capital paulista, a Serpente tenta repetir o feito de 2011, quando venceu o Corinthians por 6 a 5, também pela Liga, no segundo confronto da história entre as equipes. Depois só deu o time alvinegro, com quatro vitórias seguidas, em 2013, 2015, 2016 e 2018 – o time corintiano também venceu em 2010.