Série Ouro: Marechal Futsal tenta se reabilitar e Dois Vizinhos seguir forte em casa

Mal. Rondon – Adversários na estreia da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019, Marechal e Dois Vizinhos voltam a se enfrentar nesta terça-feira, desta vez no Ginásio Teodorico Guimarães, às 21h30, pelo início do returno no Estadual.

Há quase três meses, o jogo foi em Marechal Cândido Rondon e o time da casa largou com goleada na competição, por 5 a 1. Desta vez, chega embalado por uma goleada por 6 a 0 sobre o Marreco, também no Ginásio Ney Braga. O time rondonense, aliás, vem de três jogos seguidos como mandante pela Ouro e contra equipes que também disputam a Liga: Cascavel (1 a 1), Campo Mourão (3 a 0) e Marreco.

Com 24 pontos, o Marechal, que no domingo (16) foi derrotado em casa pelo Cascavel pela Liga Nacional, ocupa a 5ª posição no Paranaense, mas pode chegar à vice-liderança, empatado com o Cascavel, em caso de novo triunfo no Estadual.

Já o Dois Vizinhos não ostenta tantos jogos de invencibilidade, mas se apega a uma estatística como mandante para tentar vencer o Marechal. O time do Sudoeste já levou a melhor sobre dois dos representantes da Liga no Teodorico Guimarães. A última vitória foi há duas semanas, por 3 a 2, sobre o Campo Mourão, melhor paranaense na LNF. Antes, havia vencido o atual campeão nacional e líder da Série Ouro, o Pato, também por 3 a 2.

Oitavo colocado com 19 pontos, o Dois Vizinhos busca seguir forte em casa para encostar no pelotão de cima da classificação. O Marechal fecha o top 5 com 24 pontos.