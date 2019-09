SÉRIE OURO | Foz e Marechal fazem confronto direto

A Série Ouro do Paranaense de Futsal está chegando perto do fim de sua fase classificatória. A última rodada está toda marcada para o dia 21. Até lá, os duelos ficam cada vez mais acirrados. Restam três vagas em aberto para as quartas de final. Elas são disputadas por Umuarama, Dois Vizinhos, Toledo e Ampére. Na parte de cima da classificação, a disputa pelas primeiras posições colocam frente a frente os favoritos ao título em confrontos diretos, ainda não realizados em virtude da Liga Nacional. Nesta terça-feira (10), o atual campeão Foz Cataratas recebe o vice-líder Marechal no Ginásio Costa Cavalcanti, às 20h30. O Foz é o 5º colocado com 44 pontos, a quatro da equipe rondonense. O time iguaçuense, que ontem anunciou a saída do técnico Cigano (foto), será comandado interinamente nesta terça pelo preparador físico Marlus Sokolowski.