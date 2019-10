Série Ouro: Cascavel e Marreco decidem quem irá avançar à semifinal

Cascavel – Num duelo que opõe duas das principais equipes do salonismo paranaense, Cascavel e Marreco medem forças neste sábado (19) para definir quem seguirá vivo na busca pelo título de campeão da temporada 2019. Os rivais se enfrentam às 20h30 em Santa Tereza do Oeste, no Ginásio Elvira Menin, pela partida de volta das quartas de final.

No jogo de ida, em Francisco Beltrão, o time da casa venceu por 2 a 0, o que lhe dá a vantagem do empate para seguir à semifinal pelo quarto ano consecutivo em busca do título inédito. Em 2016, caiu na semi diante do Ponta Grossa. Já em 2017 e 2018 terminou vice-campeão, depois de eliminar o Cascavel, na semifinal e nas quartas de final, respectivamente.

Já a Serpente, maior vencedora do Estado com cinco títulos (2003, 2004, 2005, 2011 e 2012) precisa vencer no tempo normal para levar aos pênaltis a disputa pela vaga à semifinal, fase na qual não chega desde 2017. Antes, a última vez na semi havia sido em 2014, ano em que disputou o título estadual, com derrota para o Guarapuava.

Para este jogo, o técnico Cassiano Klein não conta apenas com o goleiro Ari, terceira opção do elenco que está com o time de Cascavel nos Jogos Abertos do Paraná, em Toledo.