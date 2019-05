Série D: Foz do Iguaçu faz partida do “tudo ou nada” no ABC

Foz do Iguaçu – Derrotado nas três rodadas que marcaram os jogos de ida pelo Grupo A15 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Foz do Iguaçu inicia a segunda metade da primeira fase da competição interessado apenas na vitória neste domingo, às 16h, contra o Boavista, no Estádio ABC, pela 4ª rodada.

O adversário é o mesmo da rodada passada, na qual o Azulão da Fronteira acabou derrotado por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Antes, havia sido abatido em casa pelo Brusque, por 3 a 1, e estreado com derrota no Rio Grande do Sul diante do Gaúcho, por 2 a 0.

Sem nenhum ponto, o Foz ocupa a quarta e última posição na chave. O líder é o Brusque, com 9 pontos, seguido pelo Boavista, com 6. O Gaúcho ocupa a terceira colocação, com pontos.

Somar pontos neste domingo significará para o Foz manter viva a esperança de classificação à próxima fase, na qual estarão os líderes dos 17 grupos mais os 15 melhores segundos colocados.

Para o jogo encarado como decisivo neste domingo, o técnico Rodrigo Cascca terá todos os jogadores à disposição. “Já fizemos um bom jogo contra o mesmo Boavista, domingo passado, no Rio de Janeiro. Criamos muito, dominamos o jogo, mas a vitória não veio. Recuperamos os jogadores com muita conversa, pois o momento pedia estas conversas, e os meninos estão prontos. Respeitamos o adversário, mas aqui no ABC, precisamos vencer”, evidencia o treinador.