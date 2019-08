Série C: Treze x Ferroviário será no Estádio Presidente Vargas

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta quarta-feira (7), uma alteração na tabela original do Brasileiro Série C de 2019. O duelo entre Treze-PB x Ferroviário-CE foi transferido para o Estádio Presidente Vargas, por opção do clube mandante, mediante regularização dos laudos técnicos do palco da partida. A data e o horário da partida não sofreram alterações. Confira os detalhes abaixo e no documento em anexo.

Treze/PB x Ferroviário/CE

De: Estádio Ernani Sátyro, em Campina Grande/PB

Para: Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande/PB

Data: 11/08, domingo (mantida)

Horário: 16h00 (mantido)