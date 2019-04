Série B tem início nesta sexta; Operário recebe América-MG

Ponta Grossa – Divisão de acesso do futebol nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira com quatro jogos. A competição é novidade para quatro das oito equipes que entram em campo hoje. Destaque para o Operário, campeão da Série C 2018 que recebe nesta noite, às 19h15, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, o América-MG, rebaixado da divisão de elite no ano passado.

O Fantasma ponta-grossense está em crescente no futebol brasileiro e busca chegar à Série A para viver o auge do período vitorioso iniciado em 2015, com o título paranaense. No ano seguinte, venceu a Taça FPF; em 2017 foi campeão da Série D; e na temporada passada conquistou também a Segunda Divisão do Estadual, além da Série C.

Este ano, o Operário foi quinto colocado no Paranaense, com quatro vitórias, seis empates e duas derrotas em 12 jogos. Depois da competição, reforçou seu elenco com cinco jogadores que estavam no futebol paulista: o zagueiro Lázaro (Bragantino), o lateral direito Mailton (Mirassol), o meia Rafael Chorão (Bragantino) e os atacantes Uilliam (Ferroviária) e Felipe Augusto (Mirassol).

MAIS JOGOS

Além do Operário, os ascendentes da Série C são Cuiabá, Botafogo-SP e Bragantino. Já os rebaixados da Série A 2018, além do Coelho Mineiro, são Paraná Clube, Vitória e Sport.

SÉRIE B

1ª rodada

Hoje

19h15 Operário x América-MG

19h15 B. de Pelotas x Bragantino

21h30 São Bento x Atlético-GO

21h30 Sport x Oeste

Amanhã

11h Botafogo-SP x Vitória

16h30 Guarani x Figueirense

16h30 Criciúma x Cuiabá

21h Vila Nova x Paraná

Domingo

16h CRB x Londrina

Segunda-feira

20h Coritiba x Ponte Preta