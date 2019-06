Série B: Paraná Clube enfrenta Oeste de olho em se afastar do Z4

Curitiba – Com o copo meio vazio, após a derrota por 4 a 2 para a Ponte Preta, o Paraná Clube volta a contar com o fator casa para receber o Oeste neste sábado, às 11h, na Vila Capanema, pela 6ª rodada da Série B.

A Gralha havia viajado para Campinas com o “copo pela metade”, pois a campanha apesar de invicta, não deslanchava. Era uma vitória e três empates, que agora aparecem ao lado de uma derrota na tabela de classificação.

O alento é voltar para casa depois da goleada da Macaca. Em seus domínios, conquistou quatro dos seis pontos. Já o Oeste somou apenas um de seus seis pontos como visitante.

A campanha “chove não molha” do Paraná Clube já chegou a três jogos sem vitórias, o que faz o time estar mais perto da zona de rebaixamento do que do grupo que ascenderá à primeira divisão. A Gralha está a um ponto do Z4 e a três do G4.

Para este compromisso, o técnico Matheus Costa só tem o volante Itaqui, com desconforto muscular, como dúvida. Caso não atue, Fernando Neto e Luan são opções. O restante do time deverá ser mantido em relação á última rodada.

Vila x Londrina

Terceiro colocado após a derrota para o Sport e o complemento da última rodada, o Londrina desafia o Vila Nova neste sábado, às 16h30, em seu segundo compromisso seguido como visitante nesta Série B. Em busca de se reabilitar do 3 a 2 sofrido diante do Sport em Recife, o Tubarão não poderá ser o mesmo do jogo passado, como queria o técnico Alemão. O volante Germano, com lesão muscular detectada na coxa esquerda, foi vetado pelo departamento médico. Assim, a vaga deverá ficar com Matheus Bertotto ou Pedro Cacho, e essa deve ser a única mudança em relação à formação da última partida.