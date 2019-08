SÉRIE B | Operário faz confronto direto com Vila Nova

O Operário Ferroviário recebe o Vila Nova nesta sexta-feira para um confronto direto no Estádio Germano Krüger, às 19h15, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, o Fantasma venceu o Criciúma fora de casa, por 2 a 1, e chegou aos 18 pontos, mantendo-se na 12ª colocação. Já o Vila Nova empatou com o Figueirense sem gols e chegou aos 15 pontos, na 15ª posição. Para este confronto, o técnico Gerson Gusmão não conta com o atacante Bruno Batata, suspenso. Além dele, estão fora o goleiro Thiago Braga, o zagueiro Sosa, os meias Rafael Chorão, Robinho e Uilliam, todos por lesão. Por outro lado, o atacante Lucas Gaúcho, fora dos dois últimos jogos por dores musculares, volta a ficar à disposição.