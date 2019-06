SÉRIE B: Londrina inicia sequencia como mandante para permanecer no G4

Londrina – Terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina recebe o Cuiabá nesta sexta-feira pela 7ª e penúltima rodada da competição antes da pausa de 30 dias durante a realização da Copa América no País. O duelo está marcado para as 19h15, no Estádio do Café, e abre uma sequência de dois jogos do Tubarão como mandante.

O fator casa tem sido importante para o time alviceleste neste início de disputas. A equipe do norte paranaense é a única com 100% de aproveitamento diante da torcida dentre os 20 participantes desta edição.

São dois jogos e duas vitórias, sobre Brasil de Pelotas e Bragantino, que hoje ocupa a liderança da classificação com 16 pontos, mesma marca que o Londrina (13 pontos) busca alcançar nesta noite.

Depois do Cuiabá, que vem de duas derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer, na 10ª colocação com 8 pontos, o Londrina receberá a Ponte Preta para novo duelo direto pela liderança. A Macaca está na quarta colocação com 11 pontos e também nesta sexta, às 21h30, enfrenta o Botafogo-SP no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A equipe de Ribeirão Preto iniciou a rodada no topo da classificação, mas foi ultrapassado pelo Bragantino, que já atuou na rodada – venceu o São Bento por 2 a 0 na terça-feira.

Para seguir como “intruso” em meio às equipes paulistas no G4 da Série B, o Londrina espera contar com o retorno do atacante Dagoberto, que voltou a treinar esta semana depois da recuperação da lesão muscular sofrida no dia 25 de abril. Já os laterais-esquerdo Breno e Victor Luiz, anunciados esta semana, vivem a expectativa de estrear. Ainda assim, o técnico Alemão deverá mandar a campo a mesma formação que venceu o Vila Nova na última rodada.